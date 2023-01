Apesar de recurso negado pelo TRE Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, continua no cargo e defesa afirma reverter situação - Imagem de internet

Publicado 27/01/2023 12:30

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, teve aprovadas as contas relativas à eleição de 2020.

A decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RJ) foi unânime, e anunciada ao final da sessão desta quinta-feira (26), que analisou o Recurso Eleitoral nº 0600670-23.2020.6.19.0172 interposto pelo prefeito buziano contra a sentença proferida pelo Juiz Eleitoral de Armação dos Búzios, que havia reprovado as contas de campanha referentes às Eleições 2020.



Segundo informações, no recurso, os advogados de defesa do prefeito conseguiram demonstrar a inexistência de recebimento de qualquer recurso oriundo de fonte vedada, ou qualquer outra irregularidade, razão pela qual as contas foram aprovadas sem qualquer ressalva pelo TRE/RJ.



A defesa do prefeito, feita pelo advogado Pedro Canellas, recebeu com naturalidade a decisão do TRE.



'Ficamos felizes, mas não é nenhuma surpresa. Sempre sustentamos que a sentença estava equivocada. Tentamos demonstrar isso ainda em primeira instância, mas não tivemos êxito. O TRE/RJ acolheu nossos argumentos. Nunca houve qualquer doação irregular. O senhor Miguel Guerreiro (pai do prefeito Alexandre Martins) efetuou uma doação de R$ 30 mil para a campanha do filho. Ele tinha lastro financeiro para isso e não tinha nenhum impedimento legal para tal doação. É isso. Assunto encerrado', afirmou a defesa.