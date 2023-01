Prefeito Alexandre Martins participa de reunião com Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, em Brasília - Prefeitura de Búzios

Publicado 27/01/2023 12:30

Búzios - Nesta quinta-feira (26), o prefeito Alexandre Martins esteve em Brasília para representar o município de Búzios em uma reunião com a Ministra do Turismo, Daniela Carneiro.



Durante o encontro, o prefeito destacou as principais características do turismo de Búzios, além de tratar de investimentos a serem realizados pelo ministério em prol do desenvolvimento turístico do município, como futuros investimentos.



De acordo com o prefeito Alexandre Martins, diversos temas foram tratados com o intuito de proporcionar melhorias em diversas áreas do setor turístico da cidade. “A princípio nós viemos à Brasília para apresentar Búzios, quinto destino turístico mais visitado do país. Nós falamos dos eventos de casamento e a própria ministra citou nosso município, pois existem alguns países que têm esse potencial e almejam vir para o Brasil. Falamos também de propaganda e da importância de obter apoio do ministério na divulgação da nossa cidade de maneira geral”, destacou o prefeito.

Além disso, o prefeito também ressaltou para a ministra a importância dessa parceria para o município de Búzios, uma vez que o ministério pode realizar, por exemplo, uma divulgação mais abrangente em aeroportos e potencializar a participação da cidade em eventos internacionais.