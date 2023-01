Em Búzios, 100 crianças e adolescentes participam do Projeto Botinho na praia de Geribá e no Resort de Tucuns - Prefeitura de Búzios

Em Búzios, 100 crianças e adolescentes participam do Projeto Botinho na praia de Geribá e no Resort de TucunsPrefeitura de Búzios

Publicado 27/01/2023 12:31

Búzios - O Projeto Botinho, realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) em parceria com a Prefeitura de Búzios, nesta edição de 2023, conta com a participação de 100 crianças e adolescentes, na faixa etária entre 7 a 17 anos. As atividades estão sendo realizadas no canto direito da praia de Geribá e no Resort de Tucuns, com a participação dos agentes da Defesa Civil de Búzios.

O Projeto Botinho é a maior colônia de férias gratuita da América Latina. Em Búzios, quando abre as inscrições, os pais não medem esforços para inscrever seus filhos, este ano a edição conta com a participação de 100 crianças e adolescentes, de 7 a 17 anos.

As atividades contam com exercícios físicos na areia, instruções sobre as condições do mar, primeiros-socorros, programações socioeducativas voltadas à educação ambiental e cidadania. Os alunos são divididos em três turmas, sendo elas: Golfinho, de 7 a 10 anos, Moby Dick, de 11 a 14 anos, e Tubarão, de 15 a 17 anos. Ao fim de duas semanas, os participantes recebem um certificado e ainda fazem demonstrações do que aprenderam ao longo do curso.