Acesso da praia de João Fernandinho em Búzios ganha reforma e nova revitalizaçãoPrefeitura de Búzios

Publicado 03/02/2023 16:21

Búzios - A Prefeitura de Búzios iniciou a reforma da escadaria que dá acesso à praia de João Fernandinho. O madeiramento da escadaria estava danificado devido a ação do tempo, acarretando perigo aos frequentadores. O local será todo revitalizado, atendendo uma solicitação dos frequentadores da praia.

A nova escadaria será construída toda de concreto. O local ganhará também um novo espaço para o embarque e desembarque de passageiros, com carga e descarga de material, beneficiando os trabalhadores da praia.

O prefeito Alexandre Martins esteve nesta quarta-feira (01) visitando as obras de reforma do local. De acordo com o gestor, essa intervenção, além de atender as solicitações dos trabalhadores da praia, também trará mais segurança e conforto para as pessoas que frequentam a praia. “Não abro mão de estar sempre nas ruas vistoriando as obras e conversando com a população. Aqui não foi diferente. Acabei de conversar com o pessoal que trabalha na praia, e todos estão contentes com a revitalização. As obras trarão mais segurança ao local, além de melhorar o fluxo do trânsito”.