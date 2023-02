Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, visita obras no bairro Vila Verde - Prefeitura de Búzios

Publicado 03/02/2023 16:20

Búzios - O Prefeito do município de Armação dos Búzios, Alexandre Martins visitou nesta sexta-feira (3), as obras da prefeitura no campinho de areia do bairro Vila Verde. As obras foram iniciadas em 23 de janeiro. Os vereadores Uriel da Saúde, Gugu de Nair e Aurélio Barros acompanharam o Gestor na visita.

O local contará com uma quadra de grama sintética, praça, academia e espaço kids, além da drenagem e pavimentação da rua 28 que fica ao lado do campinho.

O bairro Vila Verde também já foi beneficiado com a drenagem e pavimentação da Rua da Assembleia e rua da Saudade.