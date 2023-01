Palestra sobre saúde mental marca campanha Janeiro Branco em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 27/01/2023 12:31

Búzios - Desde o dia 23 o Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), por iniciativa da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, sedia uma semana de atividades dedicadas à campanha do Janeiro Branco, com o objetivo de chamar atenção para a necessidade de cuidados com a saúde mental no município. E nesta quarta-feira (25), a coordenação de Psicologia e Serviço Social com apoio do Centro de Atenção Psicossocial da rede municipal (CAPS) realizou palestra com o psicólogo Pedro Rogério sobre ansiedade, depressão, pânico, angustia e Síndrome de Burnout.

As estatísticas apontam que no primeiro ano da pandemia de COVID-19 a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com um resumo científico divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), inclusive entre crianças e adolescentes, que durante o ano podem contar com o sistema municipal de saúde. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada para o primeiro acolhimento, diagnóstico, acompanhamento na unidade ou o encaminhamento a um atendimento com psicólogo ou CAPS.

No município os Serviços de Saúde Mental incluem, além do CAPS, o Ambulatório de Saúde Mental, a equipe no HMRP, e as da Estratégia de Saúde da Família nas UBSs e Clínicas da Família.