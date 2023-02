Prefeito de Búzios, Alexandre Martins participa de reunião com as forças de segurança que atuam no município - Prefeitura de Búzios

Publicado 03/02/2023 16:20

Búzios - O encontro aconteceu nesta quarta-feira (1), na sede da Secretaria de Turismo. Além do Prefeito Alexandre Martins, estiveram presentes o Secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, o Subsecretário de Turismo, Maycon Siqueira e representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e da Câmara dos vereadores.

Durante a reunião, o prefeito ressaltou que as operações para garantir a segurança no município continuarão sendo intensificadas, principalmente no período de carnaval. A meta é que a integração entre todas as forças de segurança que atuam em Búzios continue garantindo os bons resultados à cidade.

Na ocasião, o Comandante da 5ª CIA, Tenente Madureira, fez uma apresentação dos dados referentes aos índices e estatísticas do município de Búzios no que diz respeito a segurança pública. Atualmente a Companhia conta com 59 policiais, uma frota de seis viaturas, dois quadriciclos, mais o efetivo do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança), que conta com 10 policiais que se disponibilizam a trabalhar na folga, sendo pagos pela prefeitura. A frota do PROEIS tem a sua disposição três viaturas. A corporação também recebeu no mês de janeiro um reforço com um veículo modelo Ford Ranger, semi blindado, para o emprego do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) .



Além disso, durante o verão, a 5ª CIA ainda conta com o apoio de 16 agentes da PM que trabalham pelo Regime Adicional de Serviço (RAS), no qual o policial se cadastra para trabalhar na folga, sendo pago pelo Estado.



Na apresentação, o Tenente Madureira mostrou os indicadores do município de Búzios referentes à segurança no município. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP). De acordo com ele, no quadro geral, Búzios possui bons índices e as forças de segurança estão atuando integradas para, cada vez mais, melhorar esses indicadores.



O Delegado da 127ª DP, Sérgio Santana, que também participou da reunião, destacou a importância da troca de informações entre as forças de segurança que atuam na cidade de Búzios para a elucidação de crimes. De acordo com ele, a delegacia de Búzios (127ªDP) encerrou o ano de 2022 ocupando o primeiro lugar em produção investigativa no Estado.



Também foram discutidas propostas para melhorar ainda mais a garantia e a sensação de segurança na cidade. Temas como a necessidade de intensificar operações e aumentar ainda mais a troca de informações entre as polícias Civil e Militar e a Guarda Municipal foram destaques.

O prefeito Alexandre Martins destacou que está atento a pauta da segurança pública e que enviará ao poder legislativo propostas para melhorar ainda mais o trabalho que vem sendo realizado em conjunto com todas essas forças. “Eu acredito que em 2023, como a parceria entre prefeitura, a câmara de vereadores, as polícias e a guarda municipal, nós vamos avançar cada vez mais”, disse, Alexandre.