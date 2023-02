Operação integrada das Forças de Segurança em Búzios aconteceu na noite desta sexta-feira - Prefeitura de Búzios

Publicado 06/02/2023 20:11

Búzios - As Secretarias de Segurança e Ordem Pública e do Ambiente e Urbanismo do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, realizaram nesta sexta-feira (03) uma operação que contou com ações da Polícia Militar, por meio do PROEIS, da Guarda Civil Municipal de Búzios, da Coordenadoria de Trânsito e Transporte (CTT) e da ROMU.

Segundo informações, a ação teve o objetivo de coibir a circulação de motos barulhentas e veículos irregulares, além de combater o tráfico de drogas.

A Prefeitura de Búzios está trabalhando para garantir cada vez mais segurança a todos os moradores da cidade e aos turistas. Ações como esta continuarão e serão intensificadas no período de carnaval.

No dia 01 de fevereiro, o Prefeito Alexandre Martins esteve reunido com representantes das forças de segurança que atuam em Búzios justamente para tratar da questão da segurança na cidade e deixou claro que a meta é garantir uma Búzios cada vez mais segura para todos.