Prefeitura de Búzios faz reunião para criação da Comissão da Primeira Infância Cidadã - Prefeitura de Búzios

Prefeitura de Búzios faz reunião para criação da Comissão da Primeira Infância CidadãPrefeitura de Búzios

Publicado 03/02/2023 16:21

Búzios - A Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda realizou nesta quinta-feira (02) uma reunião para criação da Comissão do PIC (Primeira Infância Cidadã). A Comissão, que deverá ser regulamentada por decreto municipal do Sr. Prefeito, ficará encarregada de promover e coordenar a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI). Na ocasião, o prefeito Alexandre Martins cumprimentou os envolvidos na criação da comissão.

O PMPI é um instrumento que ajuda a organizar as forças municipais da gestão pública e a participação da sociedade e dos profissionais para atender as demandas de toda a sociedade, no caso específico da primeira infância do município. É fundamental para que o Estado, no âmbito municipal, cumpra o seu dever de assegurar às crianças, com absoluta prioridade, direitos, dignidade e respeito. Essa é uma política que exige intersetorialidade, integração nos âmbitos Municipal, Estadual e da União e, ainda, a visão inter-institucional mirando articular executivo, legislativo e judiciário.

Participaram da reunião, representantes das secretarias da Mulher e do Idoso, de Segurança e Ordem Pública, Saúde, Cultura e Patrimônio Histórico, Lazer e do Esporte, Ambiente e Urbanismo, Obras, Saneamento e Drenagem, Educação, Ciências e Tecnologia, Serviços Públicos, Procuradoria e Controladoria.



O PIC é uma realização da Avante – Educação e Mobilização Social, em parceria com a Petrobras e a prefeitura de Armação dos Búzios.