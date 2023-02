Búzios tem ‘Risco Baixo’ para casos de dengue e outras arboviroses - Prefeitura de Búzios

Publicado 06/02/2023

Publicado 06/02/2023 20:12

Búzios - Em Búzios, o Levantamento de Índice Rápido (LIRA) para o Aedes Aegypti em janeiro é de apenas 0,9%, dando ao município a classificação ‘baixo risco’ para contaminação por dengue e outras arboviroses. A classificação positiva, mesmo com alto nível de chuvas durante os últimos meses, é resultado do trabalho permanente da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde com os Agentes de Controle de Endemias (A.C.E), na busca e eliminação de criadouros do mosquito.

As visitas domiciliares diárias, e ações de bloqueio em casos suspeitos, controle de pontos estratégicos, e atendimentos a reclamações, de segunda a sexta-feira, são feitas regularmente ao longo de todo o ano. Divido por zonas, que seguem um cronograma montado a partir dos dados obtidos por meio do LIRA e o Índice de Infestação Predial (IIP), as equipes percorrem bairro por bairro do município, e os agentes visitam todas as casas, com auxílio dos moradores, fundamentais no combate à endemias.

As arboviroses são doenças típicas do período do verão, sendo o maior risco de contaminação entre janeiro e março, com tendência a diminuição no mês de abril. Em Búzios, os casos notificados ficaram abaixo da média, mesmo no período de maior risco. Até o momento foram registrados apenas três casos suspeitos de arboviroses, sendo apenas um confirmado.

Os cuidados:

Os locais de maior incidência são reservatórios de água de geladeira, caixas d’água ligada a rede, vaso sanitário, ralinhos de banheiro e bebedouros de animais, e, principalmente, em bromélias de jardim. Outra questão são os chamados “materiais rolantes”: pneus, pratinho de plantas, tampa de garrafas, tonéis, bacias ou baldes com água de chuva. Por isso o apoio da população é fundamental.