Búzios reinaugura Escola Estadual Municipalizada José Bento Ribeiro Dantas - Prefeitura de Búzios

Búzios reinaugura Escola Estadual Municipalizada José Bento Ribeiro DantasPrefeitura de Búzios

Publicado 08/02/2023 12:21

Búzios - A Prefeitura de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro reinaugurou nesta semana, na volta ao ano letivo, a Escola Municipalizada José Bento Ribeiro Dantas. A cerimônia de reinauguração aconteceu na noite desta segunda-feira (6), com a participação de toda a comunidade escolar.



Durante o evento, o prefeito Alexandre Martins aproveitou para ressaltar que a adequação predial realizada na José Bento também será feita em outras unidades educacionais do município.

Também estiveram presentes o vice-prefeito e secretário de Obras e Saneamento, Miguel Pereira, o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Rodrigo Ramalho e os vereadores Raphael Braga, Niltinho de Beloca, Josué Pereira, Uriel, Victor Santos, Aurélio Barros, Dida Gabarito e o presidente da Câmara de Búzios, Rafael Aguiar.



A cerimônia também teve a participação da equipe diretiva, eleita por toda a comunidade escolar, da qual fazem parte a diretora geral, Maria Telma dos Santos, diretora adjunta, Gisele da Silva e dirigentes de turno Patrícia Mendes Lopes e Kátia Cristina de F. de Paulo. A primeira professora da unidade, Dona Diva, esteve presente e foi homenageada por sua dedicação na formação de diversos cidadãos da cidade.

O senhor Joaquim Bento Ribeiro Dantas, filho do fundador da Escola, José Bento Ribeiro Dantas, foi o convidado de honra e discursou brevemente na ocasião. ” O que a Prefeitura está fazendo aqui é muito importante para o país. Pois o Brasil só vai avançar mediante uma escola pública de qualidade para todos”, disse Bentinho. Ele ainda presenteou a escola com um novo retrato do saudoso José Bento. O fundador que deu nome à escola faleceu em 1969.

Sobre a escola:

Agora a escola possui nove (09) salas climatizadas e em todas há uma SmarTV, mesas e cadeiras novas, lousa branca e janelas de vidro. Toda a parte de iluminação foi melhorada e o piso totalmente substituído por um de melhor qualidade. E ainda há ventiladores nas salas e no refeitório.

A unidade também conta com banheiros adaptados para alunos de faixas etárias diferentes e um refeitório totalmente melhorado e com equipamentos novos para a cozinha. A José Bento também ganhou uma nova sala de leitura e brinquedos novos para a hora da recreação da garotada.

De acordo com o Secretário Rodrigo Ramalho, a José Bento atende atualmente cerca de 400 alunos, distribuídos em 20 turmas, em dois (02) turnos, que abrange a Educação Infantil e 1º segmento do Ensino Fundamental. Conta com professores R1 e R2, de Arte e Cultura e de Educação Física, além de professores de apoio aos alunos PCDs, tendo ainda todo suporte e apoio da Equipe Técnico Pedagógica.



Na ocasião, o secretário ressaltou o simbolismo de inaugurar uma escola no primeiro dia do ano letivo. ” O que a prefeitura está fazendo hoje não é fácil mensurar. Não apenas para o município, mas para o país, porque inaugurar uma escola no primeiro dia do ano letivo é fantástico. Os problemas que ainda temos, vamos solucionar”, disse Ramalho.

A Escola Estadual Municipalizada José Bento Ribeiro Dantas completou 70 anos em 24 de setembro de 2022 e nela estudaram diversos cidadãos de Búzios que atualmente são servidores públicos, advogados, professores, psicólogos e até vereadores, mas a diretora Telma destacou que o principal é que essa escola formou cidadãos comprometidos com a cidade e com o próximo, cidadãos de valores.