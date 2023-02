Prefeitura de Búzios realiza neste sábado o primeiro Circuito Búzios de Ecoturismo- Trilha Brava/Forno - Imagem de internet

08/02/2023

Búzios - A Secretaria do Ambiente e Urbanismo de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, realizará neste sábado (11) a inauguração do primeiro Circuito Búzios de Ecoturismo, a trilha das praias Brava/Forno. O ponto de encontro será na praia da Brava, com saída prevista para às 8h. O evento conta com a participação das secretarias de Administração, da Mulher e do Idoso, de Turismo, de Lazer e do Esportes, de Segurança e Ordem Pública e de Serviços Públicos com apoio da subsecretaria de Comunicação.

O circuito que conta com 1.500m de extensão (1,5 Km), será todo sinalizado pela Secretaria do Ambiente e Urbanismo, tornando a trilha um local de fácil acesso aos moradores e turistas.



O primeiro Circuito de Ecoturismo Búzios ligará duas (02) Unidades de Conservação: O Parque Municipal da Lagoinha e o de Conservação Monumento Natural (MONA) dos Costões de João Fernandes e Brava, que está em processo de criação.



O evento conta com o patrocínio do Silk Beach Club.