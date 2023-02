Funcionários de hotéis, restaurantes, bares e similares terão 7,5% de aumento salarial em Búzios - Assessoria

Publicado 16/02/2023 15:15

Búzios - Após a criação de uma comissão de negociação com a presença de representantes do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Armação dos Búzios (SindSol) e do Sindicato dos Empregados em Hotéis, Meios de Hospedagem e Gastronomia de Niterói, foi negociado na sexta-feira, dia 10, a convenção coletiva de trabalho, que terá vigência a partir de 01 de março.



As partes acordaram em um reajuste de 7,5% no piso da categoria e nos salários dos trabalhadores que já atuam nas empresas. De acordo com o presidente do SindSol, Thomas Weber, o resultado foi fruto de um diálogo aberto entre os dois sindicatos, que entraram num consenso que beneficiará as duas partes.



“Estamos confiantes na retomada do turismo pós o período de pandemia, já tivemos um início de ano com muito movimento no setor e quanto mais dinheiro circulando, mais fomenta a economia da nossa região”, enfatizou Thomas.



Durante a Convenção ainda foram acordados outros pontos importantes para a categoria como: Participação nos Lucros e Resultados (PLR); Vale Transporte em espécie; Regras Auxilio Creche (30 mulheres); Jornada 12 por 36, entre outros.