Publicado 13/02/2023 15:11

Búzios - Em funcionamento desde dezembro do ano passado, a ‘tenda de Pronto Atendimento para Urgência’, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Paulo Ackeman, bairro Ferradura no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio é o ponto principal para atender urgência de moradores e visitantes. do centro e arredores, durante o Carnaval. Funcionando 24h, a tenda conta com médicos e técnicos de enfermagem de plantão, equipamentos para pronto atendimento, e uma ambulância. Com esse apoio a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, garante mais celeridade no socorro à população e a diminuição da demanda no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), bairro São José.

“Durante o período da alta temporada, em especial no Carnaval, o fluxo de turistas na cidade é bastante elevado, o que ocasiona o aumento expressivo na demanda dos atendimentos no Hospital. A população pode contar com a tenda da ferradura, funcionando 24h”, destaca o secretário municipal de Saúde, Leônidas Heringer.

Outros pontos de Urgência no município são o HMRP e o Pronto Socorro Geral Abel Berange, conhecido como P.U da Rasa.