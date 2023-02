Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios firma parceria com Museu de Arqueologia de Itaipú - Prefeitura de Búzios

Publicado 13/02/2023 15:11

Búzios - O Secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Búzios, Luiz Romano Lorenzi, realizou uma visita técnica ao Museu de Arqueologia de Itaipú, no dia 7 de fevereiro, na cidade de Niterói. Na ocasião, ele conheceu as instalações, o projeto museológico e a reserva técnica do local, no qual firmou-se uma parceria cultural, em uma reunião com o artista plástico Vilmar Madruga.

A partir desta parceria, haverá um intercâmbio de exposições, por meio do qual, Búzios realizará a Exposição “Heróis do Mar de Búzios” durante a “Semana dos Museus”, que acontecerá em maio deste ano no Museu de Itaipú.

Já em Búzios, será apresentado uma exposição sobre os pescadores do mar de Itaipú, do artista plástico Vilmar Madruga.

De acordo com o Secretário Romano, assim que as datas das exposições forem definidas, toda a comunidade buziana será convidada a participar, tanto em Armação dos Búzios, como em Niterói.