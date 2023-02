2º Workshop de Saúde Mental nos Dias Atuais em Búzios - Prefeitura de Búzios

2º Workshop de Saúde Mental nos Dias Atuais em Búzios

Publicado 13/02/2023

Búzios - Com o objetivo de educar, conscientizar e defender a saúde mental contra o estigma social, além de promover reflexões e alertas sobre a importância da saúde da mente nos dias atuais, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no dia 28 de fevereiro, das 9h as 16h, no Cineteatro Rasa, Praça Tia Uia (ao lado do Inefi), bairro Rasa, o ‘2º Workshop de Saúde Mental nos Dias Atuais’. O evento é direcionado a profissionais de saúde da rede pública em Búzios.

A coordenadora de Saúde Mental do município, a Ana Célia Lahud, explica que a iniciativa de escutar e provocar a auto escuta destes profissionais “é de grande importância para o bem-estar individual e coletivo”.

As estatísticas apontam que no primeiro ano da pandemia de COVID-19 a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou em 25%, de acordo com um resumo científico divulgado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), inclusive entre crianças e adolescentes, que durante o ano podem contar com o sistema municipal de saúde. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada para o primeiro acolhimento, diagnóstico, acompanhamento na unidade ou o encaminhamento a um atendimento na policlínica ou CAPS.

No município os Serviços de Saúde Mental incluem, além do CAPS, o Ambulatório de Saúde Mental, equipe especialidade no Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP), e as da Estratégia de Saúde da Família nas UBSs e Clínicas da Família.