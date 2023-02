Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, assina convênio para construção de uma pista de skate profissional em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 13/02/2023 15:11

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, Alexandre Martins, assinou nesta terça-feira (07) um convênio entre a Prefeitura de Búzios e a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 4.966.000,00 (quatro milhões, novecentos e sessenta e seis reais) para a construção de uma pista de skate profissional no município. O recurso captado para o esporte foi realizado pela Coordenadoria Especial de Convênio da Prefeitura de Búzios, junto ao Programa do Ministério da Cidadania, do Governo Federal em dezembro de 2022.

De acordo com o Gestor, a nova pista de skate deverá ser construída na praça ao lado da UBS da Brava. O espaço será todo remodelado.

Participaram da reunião da assinatura do convênio os representantes da gerência da Caixa Econômica Federal, Rosana Freire F. Leonardo e André Felipe Pery Gonçalves, o secretário de Lazer e do Esportes, Gugu Braga, o subsecretário Celinho e o representante da Coordenadoria Espacial de Convênio, Daniel Santos.