Publicado 16/02/2023 15:16

Búzios - A Prefeitura de Búzios montou um esquema especial para receber mais de 200 mil turistas no período do carnaval. A ação foi planejada, após várias reuniões entre os órgãos responsáveis por garantir uma folia segura aos moradores e visitantes do município. Segundo dados divulgados pelo Búzios Convention & Visitors Bureau, a média da taxa de ocupação hoteleira para este carnaval é de 87%. A Secretaria de Turismo informa que até o momento, 20 veículos turísticos estão autorizados para o período.

O esquema especial terá início na sexta-feira (17) com todo o efetivo da Guarda Municipal escalado para realizar o patrulhamento nas ruas com viaturas, motos e a pé. A Polícia Militar disponibilizou 132 policiais para reforçar o policiamento na cidade, durante os cinco (05) dias de folia.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, também trabalhará com todo efetivo escalado para coibir qualquer irregularidade no município. Os agentes de Postura, CTT, Guarda-Vidas e Defesa Civil estarão atuando em parceria com a Guarda Municipal e Cproeis.

Segundo a Guarda Civil Municipal a única alteração de trânsito ocorrerá no domingo (19), a partir das 12h, onde o trânsito será desviado pela via alternativa por conta da concentração do Bloco Cachaça no Bule em Manguinhos. Os condutores de veículos para se locomoverem em direção ao centro da cidade, deverão seguir pela Avenida Geribá (ao lado da Igreja de Santa Rita, em Manguinhos) e seguir até a Avenida Gerbert Perissé. O condutor pegará a esquerda pela rua Vieira Câmara e, desta forma, retornará à avenida principal.

A Secretaria de Saúde, também participará do esquema especial com ações de conscientização para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e distribuição de preservativos durante o bloco ‘NÃO É NÃO’, iniciativa da Secretaria da Mulher e do Idoso, que acontece no dia 15, às 14h, no canto direito da Praia de Geribá, e no dia 16, às 16h, na Rua das Pedras, centro de Búzios. A distribuição também ocorre diariamente na recepção do Hospital Municipal Rodolpho Perissé (HMRP) e na Tenda de Pronto Atendimento de Urgência na UBS Dr. Paulo Ackerman (Ferradura) e em caso de urgência os foliões poderão se dirigir as unidades e ao PU da Rasa com atendimento 24h.