Obras de pavimentação em Búzios abrangem três bairros simultaneamentePrefeitura de Búzios

Publicado 16/02/2023 15:16

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Obras, Saneamento e Drenagem segue realizando o cronograma de obras para ampliar o saneamento básico no município. Atualmente três bairros estão recebendo simultaneamente obras de drenagem e pavimentação, são eles: Arpoador, Baía Formosa e Boa Vista.



Na rua Gavião Peixoto no Arpoador, a drenagem já foi concluída e dentro de poucos dias será realizada a pavimentação. Na Baía Formosa, as ruas Rosa Antunes e Ari Guida, já estão na fase de pavimentação. No bairro Boa Vista, mais de 1 km de asfalto já foi colocado, além da inclusão de rede separativa. São 23 ruas que estão recebendo saneamento básico.

A moradora do bairro Alto da Boa Vista, Srª Kelly, comentou que, quando comprou um terreno no local, era tudo barro: “Em 2015 era tudo barro, quase inacessível chegar aqui em cima, e hoje graças ao trabalho da Prefeitura, do vice-prefeito e secretário de Obras, Sr. Miguel, que está sempre aqui acompanhando as obras, o bairro está evoluindo. Isso aqui está ficando lindo, só tenho que agradecer a todos”.

O secretário de Obras, Saneamento e Drenagem, Miguel Pereira, disse que o objetivo é pavimentar todos os bairros do município. “Sabemos que é um trabalho árduo e prolongado, que dependemos de vários fatores, tanto climático, quanto administrativo, porém, estamos evoluindo, e mês a mês vamos entregando à população novas ruas pavimentadas.