Bloco ‘Carnagay’ arrasta multidão em Búzios - Divulgação

Publicado 20/02/2023 13:25

Búzios - A volta do 'Bloco Carnagay' em Armação dos Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, foi um sucesso contando com mais de 2 mil foliões, segundo os organizadores.

A concentração começou às 16h no Porto dos Pescadores, na Praia da Armação. Logo em seguida o trajeto foi pela Orla Bardot Bardot e principais ruas do centro da cidade de Búzios, conhecida como a cidade mais badalada do Brasil. O evento marca o retorno do bloco que ficou 2 anos parado por conta do período mais crítico da pandemia de Covid-19. A organização destacou que os foliões foram embalados por músicas que marcaram a memória dos carnavais de antigamente com axé e música eletrônica nacional e internacional.



A primeira edição do bloco aconteceu em 2019 e teve cerca de 800 foliões. Em 2020, o público ultrapassou as 1.500 pessoas entre turistas e moradores.



“Fizemos um carnaval histórico, de respeito e igualdade. Sem brigas e sem confusões, mostramos a essência do carnaval buziano", disse o organizador do evento Fernando Bertozzi.



A organização acredita que mais de duas mil pessoas acompanharam o Carnagay.