Rodrigo (de chapéu), Diogo e Gabriela Melim - Divulgação/Sérgio Blazer

Publicado 02/03/2023 13:48

Búzios - Em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres, a Prefeitura de Búzios, por intermédio da Secretaria da Mulher, realizará três dias de atividades voltadas ao público feminino na Praça Tia Uia, ao lado do Inefi, no bairro Rasa. A programação acontecerá das 10h às 16h durante os dias 8, 9 e 10 de março. Serão disponibilizados diversos serviços durante a programação que vão desde cuidados com a saúde a atividades de lazer.

Nos dias 8, 9 e 10, em parceria com a secretaria de saúde, haverá coleta de Exame Preventivo, aferição de glicose e pressão arterial e cuidados com a saúde bucal. Além disso, o Programa Varal Solidário, que já acontece na Casa da Mulher Buziana, será levado ao local. Esse programa consiste em permitir que mulheres vítimas de violência doméstica ou em situação de vulnerabilidade social tenham a oportunidade de adquirir uma peça de roupa ou mais, como forma de melhorar a autoestima.

Nestes dias a prefeitura disponibilizará estandes com diversos serviços a serem utilizados no local, como o de ouvidoria do município, no qual a população poderá registar suas queixas e sugestões ao poder público. Também será disponibilizada a possibilidade de isenção de taxa para a retirada de certidões por meio da Fundação Leão XIII. Os serviços do CEAM (Centro Especializado de Atendimento à Mulher) e da Patrulha Maria da Penha estarão à disposição no local.



Além disso, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, o Cras da Rasa estará presente prestando atendimento a quem precisar tratar assuntos do Cadastro Único. O balcão de empregos também funcionará no local para entrega de currículos.



Com foco na saúde e no bem estar das mulheres, a Secretaria de Lazer e do Esporte também em parceria, disponibilizará aulas de ginástica e funcional. Já a Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico realizará oficinas culturais.



As mulheres que desejarem também poderão participar de aulas de dança, alongamento e muay thai. Também haverá área kids para diversão da criançada enquanto as mães aproveitam a programação totalmente voltada para elas. Haverá à disposição um local destinado a quem desejar massagens e, também, espaço de beleza para as mulheres que desejarem cortar os cabelos.



No dia 9 o Senac promoverá uma apresentação do curso de Saúde e Beleza. E no dia 10, encerrando a programação com chave de ouro, a Banda Melim fará um show a partir das 19h.