Apostando no turismo internacional, Búzios participa da Bolsa de Turismo de Lisboa 2023Prefeitura de Búzios

Publicado 02/03/2023 13:47

Búzios - Começou nesta quarta-feira (01), a 33ª da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), no Parque das Nações, em Portugal. De olho no mercado do turismo internacional, a Prefeitura de Búzios montou um estande para divulgação da cidade mais badalada do Brasil, nos cinco (05) dias do evento.



O prefeito Alexandre Martins está à frente da comitiva buziana, com o secretário interino de Turismo Maycon Siqueira, a primeira-dama e secretária da Mulher Daniele Guimarães e o vereador Gugu de Nair. Neste primeiro dia de evento, várias autoridades já visitaram o estante da cidade, como a Ministra do Turismo, Daniela Carneiro, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o prefeito de Gramado, Nestor Tissot, entre outros.

Segundo o secretário interino de Turismo, Maycon Siqueira, a BTL Lisboa é uma das maiores feiras de Turismo da Europa: “Somos o 5º destino turístico internacional do Brasil. Então para nós, é um investimento de suma importância. Durante cinco (05) dias estaremos ao lado Embratur e Setur RJ / TurisRio divulgando nossa cidade. É um marco para o Turismo de Búzios. Estamos de olho no mercado internacional para atrair novos turistas. Turismo é a nossa indústria, é a nossa praia”.

A Bolsa de Turismo de Lisboa é uma das feiras mais importantes da Europa, e reúne milhares de expositores do mundo todo. Estima-se que mais de 45 mil pessoas visitarão o evento neste ano. Os dois primeiros dias são só para os profissionais do turismo, e a partir do terceiro dia o evento é aberto ao público.