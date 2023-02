'A cidade mais badalada do Brasil não vai ter baixa temporada', afirma com exclusividade o Prefeito de Búzios - Divulgação

Publicado 23/02/2023 14:38 | Atualizado 23/02/2023 14:42

Búzios - O Prefeito de Búzios, município da Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins declarou com exclusividade ao Dia que a cidade mais badalada do Brasil não vai ter baixa temporada.

'Nossa preocupação desde que assumi a Prefeitura de Búzios, foi focar na saúde e proteger os cidadãos buzianos da covid-19 e claro, retomarmos a economia. E estamos fazendo isso, transformando o balneário, quinto destino turístico do mundo, num canteiro de obras, com recursos próprios e instituímos o nosso calendário de eventos, desde o ano passado e neste ano de forma reforçada e melhorada', afirmou Alexandre Martins.

Os empresários de Búzios, moradores e turistas, podem ficar despreocupados, pois não haverá baixa temporada na península, que de acordo com o Prefeito Alexandre Martins, pelo menos três eventos por mês agitarão o balneário mais famoso e charmoso do Brasil.

'Eventos de sucesso estão confirmados no nosso calendário de eventos e muitos outros acontecerão. Pelo menos três eventos por mês serão realizados para fomentar e aquecer a economia, gerando emprego, renda e atraindo ainda mais turistas para Búzios', declarou o chefe do executivo buziano.