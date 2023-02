Imagens do Centro de Monitoramento de Búzios ajudam Polícia Militar a solucionar mais um caso de roubo na cidade - Prefeitura de Búzios

Imagens do Centro de Monitoramento de Búzios ajudam Polícia Militar a solucionar mais um caso de roubo na cidadePrefeitura de Búzios

Publicado 20/02/2023 13:26

Búzios - Na última semana através das imagens das câmaras do Centro de Monitoramento da Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Búzios, a Policia Militar identificou o assaltante que roubou no dia 27 de janeiro, duas moças que saíam da praia de Geribá.

A Equipe de 5° CIA após troca de informações e imagens com a equipe do Centro de Monitoramento, realizou buscas e obteve êxito em localizar o criminoso que na época havia utilizando uma motocicleta CG 160 branca.

No momento da abordagem o acusado ofereceu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para ser liberado, diante dos fatos, foi dado voz de prisão e o acusado conduzido a 127ª DP, onde permaneceu preso. Também foi apreendida a motocicleta e o capacete utilizada no roubo.



De acordo com o secretário da Pasta, Sérgio Ferreira, a Central de Monitoramento também trabalha oferecendo apoio para a 127ª Delegacia de Polícia de Búzios e 25° BPM para apurar possíveis fatos criminais.



Segundo o comandante da 25º BPM, Ten. Cel Oliveira, as forças de segurança em Búzios vem desenvolvendo diversas ações para prover Segurança Pública e qualidade de vida a moradores e visitantes do Município. “A Central de Monitoramento destaca-se como uma das principais ferramentas para apoio destas ações, onde podemos destacar a excelente ocorrência realizada pelas equipes da 5° CIA, nesta terça-feira (14), onde foi identificado e preso o autor de crime de roubo em Búzios.



O Comandante da 5° CIA Tenente Madureira, ressalta que a Central de Monitoramento já auxiliou às guarnições em diversas prisões importantes, sendo fundamental, por exemplo na recuperação da estátua do Juscelino Kubitschek. “Tivemos ainda em 2020, um estrangeiro preso após cometimento de furtos em comércios no município, em 2021 um veículo Camaro preto foi abordado após se retirar da pousada sem realizar o pagamento, cerco realizado após identificação do trajeto pela Central de Monitoramento, em 10/12/2021 três elementos foram conduzidos para delegacia, acusados de diversos assaltos em Cabo Frio e Unamar, evitando-se o cometimento de novos crimes. Cabe ressaltar que todas as prisões e apreensões relatadas dentre outras se deram com a utilização do serviço prestado pela Central de Monitoramento, ferramenta fundamental para potencialização da atividade de Polícia Ostensiva”.