Prefeitura paralisa construção irregular durante a madrugada após proprietária ignorar multas e embargosPrefeitura de Búzios

Publicado 23/02/2023 14:37

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio paralisou uma construção irregular durante a madrugada na última sexta-feira após proprietária ignorar multas e embargos.

Segundo informações, a ação aconteceu na madrugada de sexta-feira (17) para sábado (18) por meio da Secretaria do Ambiente e Urbanismo. Após o recebimento de denúncia, a ROMU, o CPROEIS, o coordenador de Fiscalização Ambiental e o coordenador de Fiscalização Urbanística, juntamente com os fiscais de ambiente e de urbanismo, foram ao local e constataram a atividade de trabalhadores na construção irregular.

De acordo com os coordenadores, a proprietária ignorou diversas multas e embargos, frutos da falta de licença para a construção no local. Ela ainda desafiava as autoridades dando continuidade à obra irregular durante finais de semana, feriados e no período da noite. E tinha a intenção de usar o período de carnaval para avançar mais ainda, porém a lei foi cumprida e ela conduzida à delegacia.

Fizeram parte desta ação a Secretaria de Ambiente e Urbanismo, por meio da Fiscalização Ambiental e Fiscalização de Urbanismo e a Secretaria de Segurança por meio da ROMU e o CPROEIS.

'A Prefeitura de Búzios trabalha todos os dias para impedir construções irregulares no município. As denúncias podem ser realizadas por meio do whatsapp (22) 99955-2292. Este número não recebe ligações, apenas mensagens', informa a Prefeitura de Búzios.