Búzios participará de Feira de Turismo em Lisboa, Portugal - Imagem de internet

Búzios participará de Feira de Turismo em Lisboa, PortugalImagem de internet

Publicado 23/02/2023 14:37

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, quinto destino turístico do mundo, vai participar de mais uma feira de turismo, segundo declarou com exclusividade a Nossa Rádio 102,5 FM o Secretário de Turismo do balneário, Maycon Siqueira.

De acordo com o titular da pasta da cidade mais badalada do Brasil, a 'BTL Lisboa 2023', a Bolsa de Turismo de Lisboa em Portugal, que está em sua edição número 32, acontecerá de 28 de fevereiro até o dia 5 de março e Búzios é presença confirmada.

A comitiva representando Búzios que contará com o Prefeito Alexandre Martins, o Secretário de Turismo, Maycon Siqueira e alguns outros nomes embarcarão com muita expectativa, de olho nas tendências e ávidos em fazer negócios e ainda, divulgar a península em terras lusitanas e para todo o mercado europeu.

‘Búzios hoje é o quinto destino turístico do mundo, mas, apesar de já ser uma boa e importante posição, trabalhamos para melhorar sempre e fazer de Búzios ainda mais procurado, desejado e visitado’, afirmou Maycon Siqueira. Secretário de Turismo de Búzios, com exclusividade ao programa ‘Falando Francamente Com Você’ na Nossa Rádio 102,5 FM.