Publicado 20/02/2023 13:26

Búzios - Está em processo acelerado as obras de estruturação do imóvel desapropriado pela Prefeitura de Búzios na RJ 102, altura do posto de gasolina e a igreja de Santo Antônio, bairro Rasa, para instalação, do novo prédio da Policlínica Almerinda da Conceição, que atende a região. Com inauguração prevista para maio, o prédio está sendo estruturado para atender a população com todos os programas, atendimentos ambulatoriais, e especialidades médicas como acontece na Carlos Ernesto Estevenson, em Manguinhos.

Leônidas Heringer, secretário municipal de Saúde, explica que o local escolhido é estratégico: “O novo prédio fica no centro do bairro e próximo as principais vias de acesso, o que liga toda aquela região e evita deslocamento a longas distâncias, o que também colabora na diminuição do tempo de espera”.

Além do posicionamento estratégico, o secretário também destaca que os moradores terão aumentadas a gama de cuidados de saúde, incluindo serviços de diagnósticos e de tratamento ambulatorial, com um leque diversificado de profissionais de saúde, incluindo médicos e enfermeiros de múltiplas especialidades, e também pequenas cirurgias.

“O prefeito Alexandre Martins sempre cobrou que a Secretaria de Saúde organizasse o atendimento completo na policlínica Almerinda, como se dá em Manguinhos. Com o novo local de atendimento poderemos fazer essa revolução no atendimento à saúde dos moradores da Rasa e arredores”, comemora o secretário.