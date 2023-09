Búzios será tema de escola de samba no carnaval 2024 do Rio de janeiro - Imagem de internet

Publicado 24/09/2023 12:16

Búzios - Pela primeira vez, a Prefeitura de Búzios vai proporcionar a experiência de participação no maior evento de turismo do país, e essa brilhante ideia partiu do visionário secretário de Turismo. Em parceria com a empresa TourShop, a Secretaria Municipal de Turismo levará mais de quarenta pessoas à ABAV Expo, que retorna ao Rio de Janeiro após 11 anos. A concentração para a saída do ônibus será a partir das 9h30 no Centro de Informações Turísticas (Pórtico), com partida programada para 10h.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Cristiano Marques, foram escolhidos representantes de diversos setores, incluindo guias e agentes de turismo, o trade empresarial, órgãos públicos, associações e todos os segmentos do trade turístico. O critério de seleção foi baseado na ordem de inscrições via email da administração da secretaria responsável.

A ABAV Expo é a maior feira de incentivo ao turismo e espera receber entre 36 mil e 40 mil visitantes, entre os dias 27 e 29 de setembro, no Riocentro, centro de convenções na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Esta é a 50ª edição da Abav Expo, organizada pela Associação Brasileira das Agências de Viagens (Abav). Neste ano, o estado do Rio de Janeiro terá um estande único, divulgando regiões importantes para o turismo, e Búzios contará com um módulo, acreditando conseguir uma excelente divulgação.

A abertura acontecerá no Dia Mundial do Turismo, em 27 de setembro. Para esta edição, estão confirmados 2 mil expositores, 37% a mais que na edição passada. Todos os estados e o Distrito Federal contarão com representantes, além de 22 empresas do segmento hoteleiro.

O evento vai trazer 50 operadores internacionais de 15 países para ajudar no esforço de atração de turistas estrangeiros. A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) também participará.

O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, detalhou que o governo vai montar estandes para divulgar as 12 regiões turísticas do estado, além da apresentação de produtos de artesanato e da agroindústria. “Retomar a Abav Expo para o Rio depois de mais de 10 anos, que está agora na casa do turismo no Brasil, é fundamental para demonstrar a força do turismo do Rio e a recuperação da credibilidade do nosso estado,” disse.