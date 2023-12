'O que vemos em Búzios já é uma pré-campanha, com uma enxurrada de fake news', dispara o Prefeito Alexandre Martins - Imagem de internet

Publicado 05/12/2023 14:59 | Atualizado 06/12/2023 08:50

Búzios - O Prefeito do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro começou a semana fazendo um vídeo em suas redes sociais, intitulado 'Transparência na gestão', esclarecendo algumas polêmicas que circularam no balneário durante os últimos dias, ao qual o chefe do executivo buziano afirma serem fake news.

O Prefeito de Búzios, Alexandre Martins esclareceu que as árvores retiradas por conta das obras no centro da cidade, no projeto de revitalização, estão recebendo uma medida compensatória com o plantio de outras.

O chefe do executivo buziano também se manifestou sobre a polêmica da adesão de atas para despesas com transporte escolar no município e sobre gastos com enfeites de Natal e afirmou que a tal adesão de ata, não significa que ele usará ou contratará todo o valor orçado, mas que é apenas uma previsão, podendo ou não ser utilizado, e no que tange ao transporte escolar, é notório o quanto esse atendimento aos alunos e estudantes da rede pública de ensino melhorou em Búzios no seu Governo, que prioriza a educação e principalmente no acesso das crianças e adolescentes as escolas do município. Quanto aos 'enfeites do Natal', Alexandre disse que usarão o mesmo que já usaram no ano passado e aproveitou o vídeo para convidar a população buziana para a Cantata de Natal, que já virou tradição no fim de ano do balneário,

'O que vemos em Búzios já é uma pré-campanha, com uma enxurrada de fake news, exatamente como sofri e passei quando ganhei as eleições e me tornei Prefeito da cidade', disparou Alexandre Martins.