Terceira Cantata de Natal é aclamada por milhares de pessoas em Búzios - Prefeitura de Búzios

Terceira Cantata de Natal é aclamada por milhares de pessoas em BúziosPrefeitura de Búzios

Publicado 11/12/2023 17:06

Búzios - Aconteceu nesta sexta e sábado (08 e 09), a 'III Cantata de Natal' no município de Búzios na Região dos Lagos do Rio, na Praça tia Uia (INEFI), no bairro da Rasa.

Milhares de pessoas aplaudiram e se emocionaram com o evento, que contou com a participação de 120 vozes do Coral Municipal e do Coral Infantojuvenil, acompanhadas por uma orquestra.

Com o tema “Noite Santa”, o espetáculo musical de Natal, contou com a direção artística e regência do maestro Alberto Midon, com a adaptação da preparadora vocal do coral, Gleris Domingues. O evento foi dividido em dois momentos: o primeiro contemplou apresentações culturais, com participações especiais dos solistas Anna Hannickel (soprano) e Ricardo Gaio (tenor), além do Grupo Brazilian Piper, uma banda de gaitas escocesas de São Gonçalo-RJ. Já o segundo momento foi dedicado à execução de canções natalinas.

A moradora e mãe de uma das integrantes da Cantata, D. Cida, disse que sentiu um orgulho muito grande porque a filha faz parte do Coral: “Estou muito feliz, parabéns para todos os organizadores do evento, foi uma festa muito bacana”.

O casal Bernardo e Nicole, disse que era a primeira vez que prestigiava o evento:” Gostei muito do ambiente da praça, O evento está impecável, tudo perfeito. Gostei muito.