Publicado 11/12/2023 17:07

Búzios - Durante esta semana, a Secretaria do Ambiente e Urbanismo, deu início ao plantio de mudas na Praia da Azeda em Búzios de espécies nativas como: Palmeira Jerivá, Pitanga Preta, Pitanga Vermelha, Pau- Ferro e Bromélia. A ação foi feita de acordo com a legislação, fazendo parte de um projeto de reestruturação do local, onde foi retirada a vegetação invasora sendo substituída pelas mudas.



Além do plantio, foi instalada grama para evitar que o barro e a terra sejam levados para a praia durante as chuvas de verão, promovendo uma revegetação adequada. A Prefeitura de Búzios, por meio de Compensatórias Ambientais, está promovendo essas melhorias com licenciamento, contribuindo para a transformação positiva do ambiente. Além disso, a Praia da Azeda está passando por reformas abrangentes, incluindo melhorias na acessibilidade, ordenamento do local, remoção de entulho e instalação de placas informativas.

Essas iniciativas positivas surgem após anos de negligência ambiental, quando a praia estava abandonada e repleta de resíduos, apresentando problemas de acessibilidade até para aqueles sem limitações. De acordo com o Secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento: “Uma praia mais bem cuidada, zelo dos trabalhadores de praia, controle de acesso de veículos motorizados, acessibilidade autônoma para portadores de necessidades especiais, ações de Educação Ambiental, remoção manual das espécies invasoras e exóticas, colocação/ distribuição de lixeiras. Parabéns para nossa Equipe, pois encararam o desafio e cumpriram e também a importantíssima ação da Secretaria de Serviços Públicos” concluiu.

Vale destacar que recentemente o local recebeu o Selo Bandeira Azul, sendo um prêmio ecológico voluntário concedido a praias, marinas e embarcações de turismo. Para se qualificar, critérios como gestão ambiental, qualidade da água, educação ambiental, segurança, serviços, turismo sustentável e responsabilidade social devem ser atendidos e comprovados anualmente. Receber a Bandeira Azul representa a maior premiação global dedicada à gestão desses locais.



A cerimônia do hasteamento da Bandeira Azul, na Praia da Azeda, será no próximo dia 13, quarta-feira, às 10h. É o resultado que a praia conseguiu alcançar os 34 critérios necessários para sua aprovação do Programa Bandeira Azul, incluindo qualidade da água, acessibilidade, limpeza, banheiros e atividades de Educação Ambiental.