A partir desta sexta-feira (22), pessoas com deficiência terão acesso ao mar de Búzios com o lançamento do Projeto Mar Para Todos - Divulgação

A partir desta sexta-feira (22), pessoas com deficiência terão acesso ao mar de Búzios com o lançamento do Projeto Mar Para TodosDivulgação

Publicado 22/12/2023 15:50

Búzios - Nesta sexta-feira a Praia de Geribá no município de Búzios na Região dos Lagos do Rio será palco do lançamento do aguardado programa “Mar Para Todos”. Com o objetivo de proporcionar acesso e inclusão, especialmente para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, o projeto visa democratizar o contato com o mar e as atividades na praia por meio das cadeiras de rodas anfíbias.

A iniciativa da Prefeitura de Búzios por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência é uma resposta à necessidade de tornar os espaços litorâneos mais acessíveis, permitindo que todos desfrutem dos benefícios terapêuticos e recreativos oferecidos pelo contato com o mar. A falta de estrutura adequada muitas vezes limita a participação de pessoas com deficiência nessas experiências, algo que o “Mar Para Todos” busca resolver.

Equipamentos especiais como as cadeiras anfíbias permitem que indivíduos com diferentes tipos de deficiência ou limitações de mobilidade possam aproveitar a praia e a água com segurança e conforto com o auxílio dos profissionais, garantindo assistência e suporte durante as atividades.

Este evento marca um passo significativo em direção à promoção da inclusão social e à quebra de barreiras, possibilitando que mais pessoas tenham acesso a momentos de lazer e integração, independentemente de suas condições físicas.

“O programa “Mar Para Todos” não apenas representa um avanço na acessibilidade das praias, mas também é um convite para que a sociedade valorize a diversidade e reconheça a importância de proporcionar oportunidades iguais para todos.” – declara Aurelio Barros, Secretário da Pessoa com Deficiência.

Venha fazer parte desse lançamento e testemunhar essa iniciativa transformadora na Praia de Geribá, às 8h desta sexta-feira. Juntos, vamos celebrar a inclusão e o direito de todos ao acesso ao mar.