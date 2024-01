Segunda Etapa da Corrida Amauri de Holanda 2024 reúne vários participantes - Prefeitura de Búzios

Publicado 09/01/2024 16:22

Búzios - No domingo, 07 de janeiro, a Praça da Ferradura no município de Búzios na Região dos Lagos sediou com sucesso a segunda edição da Corrida Amauri de Holanda 2024, reunindo participantes de diversas localidades em um evento marcado por determinação e paixão pelo esporte.

A competição, que contou com habilidade e empenho dos corredores, foi organizada para proporcionar uma experiência memorável para atletas e público presente.

Além de celebrar a dedicação dos participantes, a Corrida Amauri Holanda na Praça da Ferradura fortaleceu o espírito esportivo e a união da comunidade. O êxito do evento vai além da competição atlética, refletindo a capacidade de reunir pessoas em torno do amor pelo esporte e da busca por um estilo de vida saudável.

O evento recebeu apoio da Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Lazer e do Esporte, destacando o comprometimento das autoridades locais com iniciativas esportivas na comunidade. Que venham mais edições inspiradoras da Corrida Amauri Holanda, contribuindo para o fortalecimento da comunidade esportiva e proporcionando momentos de superação e confraternização.