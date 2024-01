Búzios adota medidas temporárias para prevenir acúmulos de resíduos - Prefeitura de Búzios

Publicado 09/01/2024 16:22

Búzios - A Prefeitura de Búzios, comprometida com práticas ambientais responsáveis, opera a Estação de Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos (ETR), conhecida como estação de transbordo, devidamente licenciada conforme a resolução CONEMA 95.

Na ETR, ponto crucial do sistema de gerenciamento de resíduos, os caminhões da coleta domiciliar e de lixo público descarregam os resíduos de Búzios. O processo inclui a transferência desses materiais para carretas, que seguem para o aterro sanitário em São Pedro da Aldeia. Essa operação abrange não apenas Armação dos Búzios, mas diversas cidades da região dos lagos, sublinhando sua relevância na gestão regional de resíduos.

É importante destacar que na ETR, os resíduos permanecem por apenas um dia. O local é projetado com áreas de impermeabilização do solo e canaletas específicas para a coleta de chorume, garantindo seu descarte adequado e, consequentemente, impedindo a contaminação do solo.

A utilização temporária da ETR é uma resposta adaptativa às circunstâncias sazonais, especialmente durante a alta temporada, quando o considerável aumento de visitantes dificulta o fluxo regular dos veículos responsáveis pela coleta e transporte de resíduos sólidos.

Essa medida visa prevenir acúmulos indesejados de lixo no período de verão, refletindo o compromisso da Prefeitura de Búzios com a preservação ambiental. Essa abordagem estratégica e temporária demonstra a busca constante por soluções sustentáveis e eficazes no gerenciamento de resíduos, reafirmando o compromisso municipal com a proteção do meio ambiente.