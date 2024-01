Comissão de Combate à Desordem Urbana da Alerj visita Búzios e se surpreende com a gestão Alexandre Martins - Divulgação

Publicado 20/01/2024 16:26

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro foi alvo de uma fiscalização dos Deputados Estaduais, Filippe Poubel e Alan Lopes, ambos do PL, em pleno recesso parlamentar acerca da 'máfia do reboque'.

'Búzios está livre da atuação ilegal e abusiva de reboques na fiscalização de trânsito', afirma a Comissão Especial de Combate à Desordem Urbana da Alerj, presidida pelo deputado estadual Alan Lopes (PL), que junto do deputado Filippe Poubel (PL) esteve no balneário na última sexta-feira (12).





O prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP), parabenizou o trabalho de fiscalização dos deputados mesmo no recesso parlamentar e informou que a cidade preza pelo ordenamento urbano, mas que o estacionamento e depósito são controlados pelo município, assim como o reboque alugado.

'A ordenação do trânsito é para que a cidade tenha um fluxo decente, não tem cunho financeiro', explicou o chefe do executivo buziano,





O deputado Poubel destacou que Búzios serve de exemplo para outros municípios do Estado do Rio de Janeiro. 'Aqui não tem e nunca terá máfia do reboque, é compromisso do prefeito com a população', elogiou Poubel.



'Não somos contra a fiscalização, somos contra as fiscalizações ilegais, abusivas, que prejudicam as pessoas, os pais de famílias, o que temos visto em todo estado', afirmou o deputado Alan Lopes.





Os Deputados acompanharam ainda o Prefeito de Búzios, Alexandre Martins a uma unidade escolar do balneário, e em vídeo postado nas redes sociais, parabenizaram o Prefeito por ser u exemplo para o Estado do Rio de Janeiro e convocou ainda o Governador do estado, Cláudio Castro e a Secretária de Educação estadual a visitarem essa escola, para que vire padrão e referência no Estado.