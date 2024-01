Alexandre Martins, Prefeito de Búzios, faz reunião para exigir respostas da ENEL após apagões no Réveillon - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/01/2024 15:18

Búzios - O prefeito de Búzios, Alexandre Martins, reuniu-se, nesta quarta-feira (17), na sede da Prefeitura com representantes da ENEL, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no estado do Rio e no município. O encontro teve como foco esclarecer os apagões que afetaram bairros da cidade durante o período do réveillon, com algumas regiões ficando até 48 horas sem energia.

A empresa foi questionada sobre as razões para a demora no restabelecimento do serviço e cobrada sobre ações efetivas em tempo hábil. Os representantes da ENEL alegaram que eventos climáticos inesperados geraram uma demanda fora do comum em toda a região, resultando em uma demora no atendimento devido à demanda reprimida.

O prefeito, compreendendo eventualidades pontuais, expressou sua insatisfação com a forma como os incidentes foram tratados nos dois casos mencionados. Ele ofereceu apoio para estabelecer uma base avançada da ENEL na cidade, especialmente em períodos críticos como o Carnaval.

“Compreendemos as adversidades, mas é inaceitável a demora ocorrida nos apagões durante o réveillon. Búzios merece um serviço eficiente e estamos tomando medidas para assegurar isso, incluindo a possibilidade de uma base avançada da ENEL em nossa cidade. A cooperação estabelecida visa garantir transparência e agilidade nos futuros atendimentos, proporcionando tranquilidade à população.”, disse.

Acordou-se entre as partes a elaboração de um plano de ação, incluindo o mapeamento dos bairros prioritários para instalação da base de apoio, visando agilizar futuros atendimentos. Além disso, foi estabelecido um acordo de cooperação entre a ENEL e a Prefeitura para aprimorar a comunicação com os munícipes. Isso envolve a divulgação dos canais de atendimento da empresa nas redes sociais e a criação de uma página de utilidade pública no site oficial da Prefeitura, junto com informes sobre ações de manutenção e atividades da ENEL no município.