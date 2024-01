Secretaria da Mulher de Búzios promove "Verão Seguro" como forma de combater a violência de gênero na cidade - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/01/2024 15:17

Búzios - A Secretaria da Mulher de Búzios está promovendo o “Verão Seguro” como parte da campanha “Búzios Por Elas”, que busca sensibilizar sobre as diversas formas de violência contra as mulheres.

Desde 5 de janeiro, equipes da Secretaria da Mulher têm percorrido comércios e praias da cidade para conscientizar moradores, turistas e comerciantes sobre as diferentes formas de violência de gênero e os canais disponíveis no município para obter ajuda.

Nos estabelecimentos comerciais, a abordagem visa garantir o cumprimento da Lei Municipal Nº 1.577/2020, que estabelece a obrigatoriedade de afixar avisos com o Disque 180, além da disponibilização de adesivos e cartazes com informações sobre as diversas formas de violência contra a mulher.

A equipe técnica do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) oferece aos estabelecimentos comerciais a capacitação de colaboradores para a elaboração conjunta de protocolo de apoio e segurança às mulheres vítimas de violência atendidas nesses locais. A capacitação pode ser agendada pelo telefone (22) 99608-2791.

Gabriela Quintela, turista do Rio de Janeiro, expressou sua satisfação ao perceber a atuação do poder público em Búzios para ampliar a segurança das mulheres durante o Verão Seguro. Destacou a abordagem positiva da equipe e a presença de banners informativos na Praia de Geribá, que a fizeram sentir-se segura e acolhida, conhecendo os canais disponíveis na cidade para mulheres que precisam de apoio.

Em Búzios, o combate à violência contra a mulher tem sido intensificado por ações realizadas pela Secretaria da Mulher, liderada por Daniele Guimarães. Durante o carnaval, o Bloco “Não é Não” volta às ruas com a primeira saída programada para o dia 2 de fevereiro. O intuito é de mobilização o ano inteiro pelo fim da violência de gênero.