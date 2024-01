Prefeitura de Búzios realiza Usina de Verão na Escola de Artes e Ofícios Zanine - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/01/2024 15:17

Búzios - A Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio Histórico lançou a Usina de Verão com oficinas de cultura e arte.

'Convidamos a toda comunidade buziana e visitantes da cidade a participarem da Usina de Verão que ocorrerá de forma presencial na Escola de Artes e Ofícios Zanine até 2 de fevereiro', informam em nota os organizadores.



Os interessados podem realizar a inscrição em diferentes usinas de criação, de Estandarte e de cenas. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser realizada através do preenchimento do formulário disponível em um link.