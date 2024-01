Búzios inova com colônia de férias para idosos - Prefeitura de Búzios

Publicado 19/01/2024 15:18

Búzios - Nesta terça-feira (16), a Prefeitura do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio, por meio da Secretaria Municipal Idoso realizou no Centro de Convivência do Idoso (CCI) mais um dia de atividades da Colônia 60+, atividade de férias exclusivamente dedicada aos idosos, uma iniciativa inovadora.

A Colônia inclui uma variedade de atividades, como hidroginástica, ginástica, alongamento, biodança e uma oficina de memória. As atividades acontecerão durante todo o mês de janeiro, terças e quintas, das 9h as 12h, no CCI, bairro São José.



“Nosso intuito é fortalecer o trabalho que já vem sendo desenvolvido ao longo do ano e proporcionar um momento único aos nossos idosos. ”, afirma o secretário municipal do Idoso, Niltinho de Beloca.



Mais informações e detalhes sobre a Colônia 60+, entre em contato com a Secretaria do Idoso, através do telefone (22) 2350-6017.