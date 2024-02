Búzios com alta taxa de ocupação para o Carnaval 2024 - Divulgação

Publicado 09/02/2024 16:37

Búzios - Um dos destinos mais procurados do Carnaval, é a cidade de Armação dos Búzios, que recebe milhares turistas de várias partes do mundo e principalmente do Brasil. Um feriado tradicional onde muitos turistas encontram no balneário tranquilidade, se optar por ficar em uma pousada mais privativa, que o município possui diversas, praias para vários gostos ou ainda participar de um tradicional bloco de Carnaval.

Com tanta procura os meios de hospedagem estão com quase ocupação máxima, batendo 86% de quartos ocupados, com a expectativa de ultrapassar 90%, na sexta-feira e sábado de Carnaval.

Os dados são da pesquisa realizada pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação (Sindsol) de Armação dos Búzios, Búzios Convention & Visitors Bureau (CVB), Associação de Pousadas de Búzios (APB), Associação de Hotéis de Búzios (AHB).

De acordo com Thomas Weber, presidente do Sindsol, boa parte dos brasileiros tendem sempre a deixar para última hora a decisão de viajar, logo esse aumento na procura por hospedagem é sempre esperado. “O Carnaval é o segundo feriado mais buscado por turistas para visitar Búzios, ficando atrás apenas do Réveillon, então acreditamos que a maioria dos meios de hospedagens irão bater ocupação máxima”, comemorou Thomas.