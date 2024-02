Prefeito interino Rafael Aguiar reúne-se com equipe da Secretaria de Lazer e Esporte - Prefeitura de Búzios

Publicado 25/02/2024 12:22

Búzios - O prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar, acompanhado pelo secretário municipal Ramon Gravitol e equipe, realizou, nesta sexta-feira (23), uma reunião na sede da Secretaria Municipal de Lazer e do Esporte. O objetivo do encontro foi manter-se atualizado sobre as atividades já desenvolvidas pela secretaria e reforçar o compromisso de continuidade do trabalho em prol da promoção da cultura esportiva na cidade.

Durante a reunião, foram discutidos os planos para a manutenção e ampliação das atividades esportivas gratuitas oferecidas à população, além da organização de eventos e campeonatos esportivos. O prefeito enfatizou a importância de garantir o acesso universal às práticas esportivas e reafirmou o compromisso da administração em proporcionar oportunidades para o desenvolvimento físico e social dos cidadãos.

Ao final do encontro, ficou evidente o empenho conjunto da equipe da Secretaria de Lazer e do Esporte e da gestão municipal em fortalecer a cultura do esporte na cidade, promovendo saúde, integração e qualidade de vida para todos os munícipes, além de aquecer a economia local sediando etapas de campeonatos nacionais e internacionais.