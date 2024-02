'Rafael Aguiar é garantia de um futuro melhor para Búzios', afirma Waguinho, Presidente estadual do Republicanos - Divulgação

'Rafael Aguiar é garantia de um futuro melhor para Búzios', afirma Waguinho, Presidente estadual do RepublicanosDivulgação

Publicado 22/02/2024 17:58

Búzios - Com o afastamento do Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, em decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e com o Presidente da Câmara dos Vereadores, agora Prefeito interino, Rafael Aguiar no comando do balneário, o município tem vivido sob fortes emoções e já tem data marcada para as eleições suplementares, decidida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) que será em 28 de abril e com isso, as movimentações políticas estão aceleradas.

Em recente encontro, Waguinho, Presidente Estadual do Republicanos demonstrou seu apoio, e o do partido, ao novo Prefeito de Búzios, Rafael Aguiar:

'Rafael Aguiar é garantia de um futuro melhor para Búzios', declarou o Presidente estadual do Republicanos, Waguinho, demonstrando o apoio político ao nome do Prefeito interino para as próximas eleições.