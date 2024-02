Prefeito interino de Búzios se reúne com setor de casamentos e ouve propostas - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/02/2024 17:57

Búzios - O prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar, conduziu uma reunião nesta quinta-feira (22), na sede da Prefeitura, reunindo cerca de 60 membros do setor de casamentos e membros de outros segmentos similares.

Durante o encontro, os participantes apresentaram propostas abrangentes, que foram atentamente ouvidas pelo prefeito. Aguiar comprometeu-se a analisar minuciosamente as sugestões junto à procuradoria municipal, buscando viabilizar os projetos que beneficiem a comunidade.

Em declaração aos presentes, o prefeito afirmou: “Esta reunião é uma demonstração clara de nosso compromisso em ouvir e considerar as necessidades de todos os setores da sociedade. Vamos trabalhar incansavelmente para garantir que as propostas apresentadas sejam avaliadas de forma criteriosa, visando ao desenvolvimento sustentável de Búzios e ao bem-estar de nossos cidadãos.”

Para encerrar, o prefeito ressaltou a importância da colaboração contínua entre a gestão pública e os setores produtivos locais, destacando que a união de esforços é fundamental para superar desafios e impulsionar o desenvolvimento econômico e social de Búzios. Além disso, enfatizou que a transparência e a participação ativa da comunidade serão pilares fundamentais na condução das políticas municipais. Com esse compromisso mútuo, Aguiar reafirmou sua determinação em trabalhar em prol do progresso do município, construindo um ambiente favorável para o florescimento de todas as atividades que contribuam para o bem-estar dos cidadãos buzianos.