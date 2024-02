Búzios monta força tarefa na saúde e Hospital Municipal Rodolpho Perisse já registra 50% de atendimentos de população de fora - Prefeitura de Búzios

Búzios monta força tarefa na saúde e Hospital Municipal Rodolpho Perisse já registra 50% de atendimentos de população de foraPrefeitura de Búzios

Publicado 12/02/2024 16:06 | Atualizado 12/02/2024 16:08

Búzios - O município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro montou uma força-tarefa neste carnaval para atender bem a sua população, moradores e também os visitantes e turistas, principalmente na área da saúde e já contabiliza 50% dos seus atendimentos na rede pública de saúde sendo externos ou população de fora.

Segundo informações exclusivas obtidas pelo Dia, a média dia de atendimento no Hospital Municipal Rodolpho Perissé tem sido de 555 pessoas, sendo 50% em atendimentos externos, principalmente oriundo de Cabo Frio também na Região dos Lagos.

De acordo com informações, o tempo de atendimento no Hospital Municipal de Búzios segue dentro do padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde, mesmo com a sobrecarga de 50% dos atendimentos sendo externos, e com isso, acarretando também um maior gasto de remédios, insumos, manutenção da própria unidade hospitalar e ainda transferência de gente de fora que está nos leitos do Hospital Municipal Rodolpho Perisse.

Mesmo com a sobrecarga de outros municípios, Búzios segue fazendo bonito neste carnaval com a sua equipe de saúde, e governo, preocupados em bem atender a população.