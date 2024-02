Búzios garante segurança ao pagar RAS aos policiais civis - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/02/2024 17:58

Publicado 22/02/2024 17:58

Búzios - Durante as operações de segurança em Búzios, a presença dos policiais civis em Regime Adicional de Serviço (RAS), financiado pela Prefeitura, desempenha um papel de destaque. Com essa medida, a prefeitura paga 4 policiais civis para atuarem em sistema de turnos adicionais com escala diferenciada, sem prejuízo da escala regular de serviço. Além disso, a atuação da Guarda Civil Municipal também tem contribuído significativamente para o fortalecimento da segurança na cidade.

Essas iniciativas, que envolvem o pagamento do RAS aos policiais civis e do PROEIS aos policiais militares em folga, têm garantido um ambiente seguro em Búzios. A atuação conjunta dessas forças policiais, respaldada pelo apoio financeiro da administração municipal, tem sido eficaz na promoção da segurança e tranquilidade para os cidadãos buzianos e visitantes.

Ação mais recente:

No início desta semana, uma operação conjunta entre os Policiais Civis em Regime Adicional de Serviço (RAS) pela 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios e a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, resultou na prisão em flagrante de um indivíduo por lesão corporal e ameaça. A ação, coordenada pela Delegacia de Búzios, teve início após a comunicação do ocorrido. Utilizando-se de trabalho de inteligência, os agentes localizaram o agressor e efetuaram sua captura de maneira diligente.

Os agentes coletaram declarações da vítima e testemunhas e foi realizado o exame de corpo de delito, que comprovou as lesões relatadas. O indivíduo foi detido e conduzido à delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF). Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da justiça para as devidas providências legais.

Essa estratégia na implementação do RAS e PROEIS demonstra o compromisso da prefeitura em investir na segurança pública e assegurar um ambiente seguro para todos os moradores e turistas na cidade. Inclusive, essa foi uma das medidas adotadas pela administração municipal que garantiram um carnaval seguro em Búzios.

Para relatar qualquer incidente ou contribuir com a segurança, a população pode contatar o Disque Denúncia pelo número 2253-1177 ou o WhatsApp da 127ª DP: 22-99219-2042.