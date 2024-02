Búzios lança oficialmente o Calendário de Eventos 2024 para impulsionar o turismo e fomentar a economia - Prefeitura de Búzios

Publicado 22/02/2024 17:57

Búzios - A Prefeitura de Búzios apresentou o Calendário de Eventos 2024, destacando-se como uma das principais ferramentas para a vitalidade econômica local.

Sob os holofotes do Hotel Atlântico Búzios, nesta quarta-feira (21), às 18h, a Prefeitura de Búzios, por meio do prefeito interino Rafael Aguiar e o secretário de Turismo, Cristiano Marques, trouxe a público à revelação de um cronograma de atividades abrangente e inovador.

O evento contou com a presença de representantes-chave do governo, da sociedade e do setor turístico, incluindo o secretário de Governo Miguel Pereira, o secretário de Turismo Cristiano Marques, o secretário de Cultura e Patrimônio Histórico Luiz Romano, Carlos Valdivia, subsecretário de Eventos, o vereador Marcos Sodré representando à Câmara Municipal, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Búzios (ACEB) Rodrigo Sobral, Milene Campelo presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Anglo Weiser presidente de Associação de Pousadas de Búzios (APB), Thomas Weber presidente da Associação de Hotéis de Búzios (AHB), Junior Arruda representando a Secretaria de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Anderson Moura vice-presidente da TurisRio, e outros representantes do trade turístico.

O calendário, meticulosamente elaborado, abraça a diversidade cultural, esportiva, turística e social da região, prometendo enriquecer a experiência tanto para residentes quanto para visitantes. Sua robustez desempenha um papel crucial na redução da sazonalidade econômica, facilitando uma distribuição mais equilibrada do fluxo turístico durante todo o ano.

O compromisso expresso pelo prefeito interino, Rafael Aguiar, em assegurar a realização dos eventos delineados no calendário, reforça a confiança da população e dos turistas na consistência e no dinamismo da oferta turística de Búzios.

Durante o evento, detalhes dos eventos planejados foram compartilhados, oferecendo oportunidades para cobertura jornalística, entrevistas com organizadores e autoridades locais, e revelações exclusivas sobre as atrações de cada evento.