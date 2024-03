Búzios inova e inaugura clínica 'Beija-Flor' nesta semana com foco nas crianças e adolescentes autistas e uso da cannabis - Divulgação

Búzios inova e inaugura clínica 'Beija-Flor' nesta semana com foco nas crianças e adolescentes autistas e uso da cannabisDivulgação

Publicado 10/03/2024 13:24

Búzios - O município de Búzios que foi pioneiro na Região dos Lagos do Rio e um dos primeiros no estado a liberar e implementar o uso da cannabis medicinal na rede pública de saúde, irá inaugurar na próxima terça-feira (12) a clínica 'Beija-Flor', com foco no atendimento as crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A missão da Clínica Beija-Flor, um ambulatório de saúde mental no SUS, é ser um local acolhedor e de apoio, tanto para as crianças e adolescentes quanto para os familiares, ajudando a promover a saúde mental de crianças e adolescentes para que cresçam felizes, desenvolvam habilidades e sejam parte integrante, e participantes ativos da sociedade.

A clínica, uma inovação na Região dos Lagos, uma iniciativa da Prefeitura de Búzios, deseja ainda contribuir para a superação de desafios para a construção de habilidades e acolhimento de crianças e adolescentes atípicos e também de seus familiares, que são parte importante no processo de desenvolvimento e crescimento dos filhos como parceiros no tratamento.

O lançamento da Clínica em Búzios faz parte do trabalho já desenvolvido pela Saúde do município que garante acesso ao óleo medicinal de cannabis, gratuitamente por parte da Prefeitura de Búzios.

'Com uma equipe altamente profissional e qualificada, com psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psiquiatria infantil, neuropediatria e ainda terapeutas diversos, traremos uma verdadeira inclusão para as famílias buzianas', afirmou Rafael Aguiar, Prefeito interino de Búzios.

Ainda de acordo com informações, o ambulatório estará de portas abertas com a garantia de acessibilidade, uma das bandeiras adotadas em Búzios, com foco também na inclusão e na garantia de direitos, com acesso tanto para as terapias e com um local para atender todas as pessoas, com processo de encaminhamento, avaliação dos pediatras nos Esfs do município, parcerias com a demais unidades de saúde, escolas, Secretaria PCD, Conselho Tutelar e Assistência social de Búzios.

A Clínica Beija-Flor será inaugurada nesta terça-feira (12) na Rua Doalci Camargo, número 10, rua atrás do Hospital Municipal, no bairro São José em Búzios.