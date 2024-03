Rafael Aguiar, Prefeito interino de Búzios anuncia redução de 25% em contratos e prestadores de serviços e cortes de secretarias - Divulgação

Publicado 12/03/2024 13:00

Búzios - O Prefeito em exercício do município de Búzios na Região dos Lagos, Rafael Aguiar, anuncia, em suas redes sociais, um arrocho financeiro e um choque de gestão necessário, segundo o chefe do executivo, devido a queda na arrecadação dos royalties.

Rafael Aguiar afirmou que a arrecadação dos royalties de petróleo caiu absurdamente, e com isso anuncia a redução de até 25% de todos os contratos e prestadores de serviço do município, e ainda, de forma urgente, está sendo feito um estudo de viabilidade financeira com a proposta de reduzir e cortar secretarias, enxugando a máquina pública nesse momento de enfrentamento a crise econômica que se arrasta em Búzios.

O Prefeito interino de Búzios, Rafael Aguiar junto com a sua equipe técnica, afirma ainda, tranquilizando a população, que o estudo de impacto financeiro para os futuros cortes e extinções, são exatamente para não impactarem e nem atrapalharem as execuções dos serviços básicos e essenciais, que não serão interrompidos.

Segundo o Controlador Geral de Búzios, Gustavo Sales e o Procurador do município, Rafael Tartari, uma auditoria está sendo realizada na Prefeitura de Búzios, afim de identificar os contratos e os prestadores de serviços a serem cortados, sem que interfira no andamento da cidade e na execução dos serviços essenciais, para que a população não seja impactada.

'É com muita coragem e com muita gestão que venceremos esse momento delicado economicamente que Búzios está passando e que herdamos', afirmou com exclusividade ao Dia, Rafael Aguiar, Prefeito de Búzios.