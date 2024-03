(Brasília - DF, 07/09/2022) Desfile Cívico-Militar por ocasião das Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. Foto: Alan Santos/PR - Alan Santos

Publicado 14/03/2024 13:31 | Atualizado 14/03/2024 13:34

Búzios - O ex-Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, líder da direita no país, fará uma agenda nesta sexta-feira (15) na Região dos Lagos e encerrará o seu dia em Búzios num evento de apoio ao Prefeito Rafael Aguiar.

Rafael Aguiar é Prefeito interino de Búzios e já anunciou sua filiação ao PL, mesmo partido de Bolsonaro, onde concorrerá a Prefeito nas eleições suplementares.

O evento com a presença do Bolsonaro será no Azul e Branco, em frente ao Hotel Atlântico no Centro e segundo informações, Rafael Aguiar, Prefeito em exercício de Búzios, pretende reunir uma multidão que promete ser a maior dos municípios da Região dos Lagos por onde o capitão irá passar.