1ª Etapa do Campeonato Buziano de Surf é sucessoPrefeitura de Búzios

Publicado 14/03/2024 13:31

Búzios - Sucesso! Esta é a palavra que define a primeira etapa do Campeonato Buziano de Surf, na Praia de Geribá, que aconteceu no último sábado (9). Organizado pela Associação de Surf de Búzios (ASB), em parceria com a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, no intuito de incentivar a prática de um esporte com tradição local, a competição levou diversos moradores e turistas para torcer pelos atletas.

“Em nome da Associação de Surf de Búzios, gostaria de expressar nossa sincera gratidão, a todos que fizeram o sucesso do evento. Espero continuar com essas parcerias no futuro, em prol do desenvolvimento e promoção do surf na nossa cidade.”, afirmou o Presidente da ASB, Hugo Netto.

A competição foi dividida em sete categorias com os seguintes vencedores: Chico Toledo Perisse, na sub-12, Micaela Platero, no Longboard Feminino, Aysha Ratto, na Open Feminino, Alan Toledo, na Kahuna Masculino (45+), Petrus Dantas, no sub-16, Erick Petric, na Master Masculino (35+) e João Paulo Zampieri, no Open Masculino.

Resultado da Etapa:

SUB-12

1º Chico Toledo Perisse

2º Benjamin

3º Marcel Reymondon

4º Apollo Lorenzo

LONGBOARD FEMININO

1º Micaela Platero

2º Patrycia

3º Giovanna Gouveia

4º Branca Araripe

OPEN FEMININO

1º Aysha Ratto

2º Leticia Calleia

3º Eloah De Souza

4º Duda Mergulhão

KAHUNA MASCULINO

1º Alan Toledo

2º Cristiano Saraiva

3º Luiz Menezes

4º Gustavo Mendes

SUB-16 MASCULINO

1º Petrus Dantas

2º Fred Siqueira

3º Lucas Portugal

4º Raoni Sampaio

MASTER MASCULINO

1º Erick Petric

2º Cristiano Saraiva

3º Hugo Bittencourt

4º Ranniery Moreira

OPEN MASCULINO

1º João Paulo Zampieri

2º Jose Eduardo

3º Sunny Pires

4º Kalany Ratto